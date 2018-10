D’Amelio ad Assisi per la ricorrenza di San Francesco

La Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D’Amelio, anche in qualità di Presidente della Conferenza dei Consigli regionali, sarà presente il 3 e 4 ottobre ad Assisi alle celebrazioni per la ricorrenza di San Francesco. Quest’anno sarà la Campania a offrire l’olio per le lampade votive che ardono dinanzi alla tomba nella Basilica di San Francesco e presso la Porziuncola di Santa Maria degli Angeli.

“Nel 2005 – ha ricordato D’Amelio – il Parlamento ha riconosciuto il 4 ottobre solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse per sottolineare i valori incarnati e testimoniati da San Francesco, volti a promuovere il rispetto e la dignità dell’uomo”.

“E’ un messaggio – dichiara D’Amelio – quello francescano, contro ogni forma di violenza e discriminazione, carico di attualità che, come Regione Campania, saremo lieti di onorare in questi giorni, con la testimonianza di migliaia di pellegrini che arriveranno da tutta la Campania”.