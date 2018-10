Agricoltura, seminario su ‘Banca della Terra Campana’: un’opportunità per gli under 40

Si svolgerà oggi alle 17, presso la Fondazione Valenzi, all’interno del Maschio Angioino un seminario tecnico organizzato da ‘Perfetti Sconosciuti – aperitivo networking’ insieme ad ANCI Giovani Campania e Copagri Campania.

Sarà l’occasione per approfondire il recente regolamento della Regione Campania che disciplina l’istituzione e il funzionamento della Banca dellaTerra Campana, costituita dai terreni a vocazione agricola di proprietà degli enti pubblici che non sono utilizzati per fini istituzionali.

Questi terreni possono essere affidati a giovani under 40 per favorire un ricambio generazionale nell’agricoltura. Al seminario parteciperanno, un tecnico regionale, Regina Milo coordinatrice ANCI giovani Campania e Paolo Conte di Copagri Campania.