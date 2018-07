Sicurezza, Di Scala (Fi): “Trasporto pubblico gratuito per chi si occupa di pubblica incolumità”

Estendere il trasporto pubblico locale gratuito, su ferro, su gomma e marittimo, a tutte le categorie che a vario titolo si occupano dell’ordine e della pubblica incolumità, Vigili del Fuoco inclusi. Lo chiede la Consigliera regionale campana di Forza Italia, Maria Grazia di Scala, Consigliere Segretario della Commissione Trasporti del Consiglio regionale della Campania, che sulla questione ha depositato alcuni emendamenti al Collegato alla Legge di Stabilità 2018. “In Campania, allo stato attuale – ricorda l’esponente di Forza Italia -, sono previste agevolazioni solo le Forze di Polizia e per il solo trasporto su gomma o ferro, dimenticando quello marittimo ed il fatto che estenderle, oltre ad accrescere sensibilmente il livello di sicurezza sui nostri treni, i nostri bus e le nostre navi, dovrebbe essere un atto dovuto nei confronti di chi rischia la propria vita per la nostra sicurezza e la nostra incolumità”. Per la Consigliera Di Scala “tra i soggetti beneficiari dovrebbe rientrare anche il personale sanitario impegnato nelle aree disagiate: buon senso vorrebbe infatti che un medico o un infermiere destinato a sedi di lavoro particolarmente disagiate non dovrebbe essere gravato anche dalla spesa per raggiungerle”. “Anche su questo tema, volendo almeno prevedere qualche agevolazione sugli abbonamenti – conclude la consigliera Di Scala – ho presentato un emendamento ad hoc”.