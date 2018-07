Fortunato: “Ricondurre P.A. al servizio del cittadino”

“Nella Pubblica Amministrazione c’è bisogno di giustizia, gentilezza e meritocrazia. Dal 14 luglio sono all’opera come Difensore Civico della Regione Campania improntando le mie attivita’ a tali valori e proseguirò in tal senso”. E’ quanto ha affermato l’avv. Giuseppe Fortunato, Difensore Civico della Regione Campania e Garante per il diritto alla salute, che ha presentato il rendiconto della prima settimana di attivita’, stamani, nella conferenza stampa tenuta nella Sala Stampa del Consiglio Regionale della Campania. In particolare, il Difensore Civico ha comunicato quanto segue: “tutti i Comuni campani sono stati invitati a tutelare i dati dei cittadini, anche nominando correttamente il “Data Protection Officer”, assicurando la migliore scelta comparativa del nominato e l’indipendenza, i mezzi necessari e la permanente formazione; tutto cio’ in attuazione di norme europee che la Pubblica Amministrazione campana deve applicare e, quindi, rispettare gli standard europei; tutti i Comuni campani sono stati invitati a nominare correttamente il “Comitato Unico di Garanzia” che, fra l’altro, garantisce benessere nei luoghi di lavoro e contrasta ogni discriminazione; in ogni P.A. si deve passare a tale organismo unico, cancellando i tanti organismi parcellizzati, inutili e inefficienti e dando piena possibilità di intervento; e’ stata sollecitata la nomina dei Difensori Civici ove obbligatori per favorirne la presenza sui territori e facilitarne l’accesso da parte dei cittadini che, se residenti in altri Comuni, non devono.essere costretti a venire presso il Difensore Civico, a Napoli; in tutti i predetti casi, ove perdureranno inadempienze, il Difensore Civico campano procederà in via sostitutiva dell’amministrazione. Tutti i ricorsi dei Cittadini sono stati affrontati nelle forme peculiari necessarie secondo la situazione. In qualche caso (diniego immotivato di certicati dovuti; protratta inerzia verso abusivismo …) il Difensore Civico campano ha avviato le procedure in via sostitutiva dell’amministrazione inerte perchè il cittadino ottenga cio’ a cui ha diritto; con un lavoro intenso degli Uffici abbiamo costruito nuove procedure improntate ai più avanzati modelli e abbiamo già utilizzato la nuova modulistica improntata ad azione concreta. Nell’espletamento delle funzioni di Garante del diritto alla salute, sono stati affrontati tutti i casi emersi sia da ricorsi sia da documentate informazioni di stampa. In particolare si è proceduto a ispezioni per casi gravi e documentati. Gli ispettori del Difensore civico hanno il compito, non solo di evidenziare lacune, ma di trovare soluzioni. Particolare attenzione sara’ dedicata ai Pronto Soccorso per la difesa dei pazienti e degli operatori. In alcuni casi, grazie all’azione di operatori capaci, tutto funziona benissimo e ciò deve divenire il modello e la regola. “Basta con il porre i cittadini contro i dipendenti pubblici e i pubblici dipendenti contro i cittadini – ha sottolineato Fortunato – , la divisione vera è fra chi fa il proprio dovere e chi non lo fa. Cittadini e dipendenti pubblici onesti isoleranno i disonesti. Il Difensore Civico profondera’ ogni impegno per ricondurre la Pubblica Amministrazione al servizio del cittadino”.