Sanità, Cesaro (Fi): “Dubbi sui dati, De Luca riferisca in aula come dice la legge”

“La Campania è inadempiente, De Luca è due volte inadempiente. Sono due anni che, ignorando candidamente la norma che lo obbliga a relazionare sull’eventuale raggiungimento degli obiettivi affidati ai suoi manager della sanità, il governatore-commissario campano non viene in Aula a documentare i risultati del suo lavoro. Capisco che quella norma, che a fatica riuscii a far introdurre nella legge di semplificazione del 2016, può non piacergli, ma è un obbligo di legge”. Lo afferma il Presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro. “De Luca è inadempiente seriale rispetto alle norme, – aggiunge Cesaro – e sui dati è anche un maldestro venditore di fumo visto che gli unici ufficiali, veri e documentati, sono quelli del Rapporto 2018 della Corte dei Conti che abbiamo divulgato ieri e che certificano che la Campania è ancora ultima”. “Quelli ufficiali e certificati del 2017, che auspichiamo siano davvero migliorati rispetto al disastro 2016, anche se nutriamo forti dubbi, – sottolinea l’esponente di Forza Italia – per ora non esistono visto che i bilanci delle Asl e delle Aziende Ospedaliere non sono stati ancora del tutto approvati. Sbandierare presunti successi o inesistenti rivoluzioni e condire tutto questo con grottesche esibizioni muscolari toglie solo credibilità all’istituzione, mortifica la grande professionalità di chi lavora nella sanità in condizioni estreme ed espone gli operatori alle aggressioni di cittadini esasperati”, conclude il Capogruppo regionale campano di Forza Italia.