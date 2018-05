Vitignoitalia, De Luca: “È un evento di assoluto rilievo”

“Vitigno Italia è una delle cinque manifestazioni enologiche più importanti del nostro Paese: 250 cantine presenti, 3000 etichette, decine di buyers”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in un post, dopo la presentazione dell’evento che si terrà dal 20 al 22 maggio a Castel Dell’Ovo. “È un evento di assoluto rilievo, espressione della crescita costante del settore vitivinicolo campano: +17% di export quest’anno, siamo la seconda regione italiana per enoteche e la terza per offerta di ristorazione legata alla selezione di vini di qualità. Il settore vitivinicolo campano ha fatto passi da gigante, ma può ancora contribuire in maniera significativa alla crescita economica, occupazionale, turistica e alla riqualificazione territoriale dei nostri territori – termina – La Regione Campania, attraverso numerosi interventi e finanziamenti, sostiene questa importante opportunità legata alla storia, all’identità e alla cultura della Campania”.