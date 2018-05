Convocato per lunedì il Consiglio regionale campano

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà lunedì 21 maggio 2018 dalle ore 11,00 alle 13,00, per la Seduta monotematica con all’ordine del giorno la Trattazione tematica sulla gestione dei rifiuti. Nello stesso giorno, dalle ore 14,00 alle 18,00, il Consiglio si riunirà per l’esame del seguente ordine del giorno l’approvazione di diversi debiti fuori bilancio, per l’esame del ddl “Variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania. Annualità 2018.”, per l’esame della pdl “Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania” e di quella sulla “Disciplina per l’orientamento al consumo dei prodotti di qualità per l’educazione alimentare nelle scuole”. L’aula sarà chiamata ad esaminare anche l’esame della proposta di legge relativa al “Sostegno alla filiera agricola trasparente”. Diverse le mozioni presentate da discutere, dal trasporto pubblico marittimo al Collano passando per la videosorveglianza.