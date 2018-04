Il leader della Lega, Matteo Salvini, in Friuli per tirare la volata al suo fedelissimo Massimiliano Fedriga, placa le voci sulla sua intenzione di rompere il centrodestra per dar vita a…

Accedi per leggere la notizia Nome utente Password Ricordami Non sei ancora abbonato? Per scoprire come accedere ai contenuti esclusivi e quali sono le modalità di sottoscrizione, contatta l’Ufficio Abbonamenti al numero:

06 615 233 11 (r.a.) oppure tramite e-mail a: marketing@ilvelino.it