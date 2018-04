Ambiente ed Energia

Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), Unicef: entro il 2040 1 bambino su 4 vivrà in aree con risorse idriche estremamente limitate

In occasione della giornata, arriva il fumetto sul cambiamento climatico “TRé e Snow”. Oggi e domani, in 2.300 piazze in tutta Italia torna l’iniziativa dell’Orchidea dell’Unicef a sostegno dei “Bambini Sperduti”