“90 minuti con…” questo il nome della nuova iniziativa Pd

“90 minuti con…” è questo il nome dell’iniziativa lanciata dal consigliere regionale del Pd Antonio Marcian o che vedrà giovedì 22 marzo alle ore 18.30 presso la Sala degli Specchi dell’Università Telematica Pegaso a Napoli (Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento, 48) la lezione di Mauro Calise, Professore di Scienza Politica presso l’Università Federico II per capire cosa c’è dentro il voto del 4 marzo. Il 6 aprile l’incontro, sempre alle 18,30, sarà con Francesco Nicodemo, esperto di comunicazione, per discutere del messaggio e della comunicazione politica al tempo dei social media. “Abbiamo bisogno di nuove categorie interpretative di una società in veloce e costante trasformazione per comprendere meglio anche ciò che è accaduto in queste ultime elezioni – ha detto Marciano – Per questo abbiamo pensato di promuovere un ciclo di seminari. Ripartire significa soprattutto rileggere questi anni e tornare a studiare per comprendere meglio il tempo in cui viviamo. Abbiamo bisogno di ascoltare”.