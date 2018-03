Napoli Nord, Giugliano in Campania: violenza sessuale sulle figlie minorenni, arrestato un 45enne

Arresti domiciliari per un uomo di anni 45, residente a Giugliano in Campania, nei cui confronti sono stati raccolti gravi indizi circa una sua condotta di violenza sessuale aggravata nei confronti delle due figlie minori, di cui una adolescente e l’altra di pochi anni di età. L’ordinanza a cui hanno dato esecuzione i Carabinieri della Stazione di Napoli Pianura è scattata nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. L’attività investigativa è iniziata nel febbraio del 2017 a seguito della denuncia presentata dalla madre delle bambine, destinataria delle inquietanti confidenze delle figlie, le quali raccontavano che il padre, per oltre tre anni, dal 2013 al 2017, a seguito della separazione dalla madre, aveva posto in essere condotte abusanti al loro indirizzo. I fatti, secondo la ricostruzione accusatoria, accadevano nelle prime ore pomeridiane presso l’abitazione dei nonni paterni in occasione delle visite domenicali al padre.