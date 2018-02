Africa, Unesco: fare dell’istruzione una forza di cambiamento

Il direttore generale dell’Unesco (l’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura) Audrey Azoulay, ha lanciato un appello oggi da Dakar affinché si faccia dell’istruzione una forza di cambiamento per costruire un futuro più equo e inclusivo. “L’istruzione deve diventare la priorità degli aiuti allo sviluppo. Ci troviamo qui per mobilitare più fondi, per sostenere gli sforzi nazionali e fare dell’istruzione la responsabilità di tutti”, ha sottolineato Azoulay in occasione della terza conferenza del Partenariato globale per l’istruzione (Global partnership for education, Gpe) nella capitale senegalese, co-presieduta dal presidente senegalese Macky Sall e dal presidente francese Emmanuel Macron e alla quale hanno partecipato diversi presidenti e capi di governo. A questo proposito, Azoulay ha rilevato la necessità di istituire partenariati per fornire agli Stati gli strumenti e le conoscenze necessari per sistemi d’istruzione di qualità. Secondo il rapporto mondiale Unesco sul monitoraggio dell’istruzione, dal 2010 gli aiuti totali al settore sono diminuiti del quattro per cento.



La directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), Audrey Azoulay, a appelé, vendredi à Dakar, à faire de l’éducation une force de changement pour construire un avenir plus équitable et inclusif. “L’éducation doit devenir la priorité de l’aide au développement. Nous sommes ici pour mobiliser davantage de fonds, soutenir les efforts nationaux et faire de l’éducation la responsabilité de tous”, a souligné Mme Azoulay, lors de la 3è conférence du Partenariat mondial pour l’éducation (PME), organisée dans la capitale sénégalaise sous la co-présidence des deux chefs d’Etat sénégalais et français et en présence de plusieurs présidents et chefs de gouvernement. Dans ce sens, elle a relevé la nécessité de nouer des partenariats afin de fournir aux Etats les outils et les savoirs nécessaires à des systèmes éducatifs de qualité. Selon le rapport mondial de suivi de l’éducation de l’Unesco, l’aide totale à l’éducation a baissé de 4% depuis 2010.