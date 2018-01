Astro chiede un incontro urgente al Comune di Jesi su regolamento

“Una richiesta urgente di audizione, auspicando uno slittamento del voto per consentire il confronto”. E’ la richiesta avanzata da Astro, l’Associazione dei gestori di apparecchi da intrattenimento, tramite il vicepresidente e responsabile territoriale della Regione Marche Paolo Gioacchini, al Comune di Jesi (Ancona) che sta per varare un regolamento sull’offerta di gioco lecito. “Essendo quella del gioco lecito una materia particolarmente delicata, complessa e poco conosciuta –scrive Astro -, diventa fondamentale l’opera di approfondimento sulle problematiche legate ad esso attraverso un confronto aperto e propositivo con gli operatori di un settore lecito, autorizzato da norme primarie dello Stato”. Pertanto “si auspica che la richiesta di confronto avanzata da Astro venga tempestivamente accolta dall’Amministrazione Comunale di Jesi e che il dibattito sul gioco lecito possa instaurarsi su quei binari tecnici e di approfondimento nel merito, per arrivare alla creazione di un tavolo di lavoro condiviso che possa finalmente assumere decisioni coerenti e misurate sulle istanze di tutti gli attori coinvolti”.