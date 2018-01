Ue, Mogherini rassicura sul sostegno all’Unesco

L’Unione europea ha espresso oggi il proprio sostegno ai lavori dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Ricevendo a Bruxelles il nuovo direttore generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, l’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha ribadito l’importanza del mandato dell’Unesco “quale pilastro del sistema multilaterale”, assicurando ad Azoulay il pieno sostegno dell’Ue nel suo compito di riforma dell’Unesco per renderla “un’organizzazione ancora più forte ed efficace”.



“L’Unesco è e rimarrà un partner importante dell’Unione europea, collaborando in particolare all’attuazione della strategia Ue per le relazioni culturali internazionali, alla celebrazione dell’Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018 e alla protezione del patrimonio culturale in crisi”, ha dichiarato Mogherini al termine dell’incontro. L’Unione europea – ha aggiunto – porterà avanti il proprio partenariato con l’Unesco anche nei settori dell’istruzione, della scienza e della ricerca. Inoltre – ha sottolineato Mogherini – l’Unione europea “apprezza il lavoro svolto dall’Unesco in materia di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione”, un settore in cui “si potrebbe esplorare una maggiore cooperazione”.



L’Union européenne (UE) a exprimé, mercredi, son soutien à l’action de l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO). Recevant à Bruxelles la nouvelle Directrice Générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, la Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini a réitéré l’importance du mandat de l’UNESCO «en tant que pilier du système multilatéral », assurant Mme Azoulay du plein soutien de l’UE dans sa tâche de réforme de l’UNESCO pour en faire «une organisation encore plus forte et plus efficace ».



«L’UNESCO est et restera un partenaire important de l’Union européenne, coopérant notamment à la mise en œuvre de la stratégie de l’UE pour les relations culturelles internationales, aux célébrations de l’Année européenne du patrimoine culturel en 2018 et à la protection du patrimoine culturel en situation de crise », a affirmé Mme Mogherini dans une déclaration à l’issue de cette rencontre. L’Union européenne poursuivra également son partenariat avec l’UNESCO dans les domaines de l’éducation, de la science et de la recherche, a-t-elle indiqué, notant que «l’UE apprécie le travail de l’UNESCO en matière de prévention de la radicalisation, domaine dans lequel une coopération accrue pourrait être explorée ».