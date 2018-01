Balneari, Toti: “Governo impugna legge Liguria che protegge da direttive Bruxelles”

“Mentre la crescita rallenta e l’Italia torna a essere fanalino di coda in Europa, il Governo che fa? Impugna la legge della Liguria che protegge dalle Direttive di Bruxelles le nostre imprese balneari! Non è certo questa la via per uscire dalla crisi. Serve più autonomia delle Regioni per proteggere aziende e cittadini da provvedimenti ingiusti che frenano la crescita”. Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, presidente della regione Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi.